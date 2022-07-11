Ooredoo تحتفل بعید الأضحى المبارك مع مراكز رعایة كبار السن

تواصل Ooredoo مرافقة الشعب التونسي من خلال برنامجھا “تونس تعیش” وتشارك مرة أخرى في بث الفرحة والبھجة بمناسبة عید الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع الھلال الأحمر التونسي في دور رعایة كبار السن في مختلف المناطق التونسیة.

والتزاما منھا تجاه ھذه الفئة الضعیفة، قامت Ooredoo بتوزیع الأضاحي بمساعدة الھلال الأحمر التونسي في مراكز رعایة المسنین في منوبة وبنزرت.

وبھذه المناسبة صرح السید منصور راشد الخاطر، الرئیس التنفیذي لشركة Ooredoo تونس: “ندرك في Ooredoo بدورنا كشركة مواطنة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. یمس برنامجنا “تونس تعیش” العدید من المجالات وقد اخترنا ھذا العام الاحتفال بالعید مع دور المسنین.

سنواصل رسم الابتسامة على وجوه ھذه الفئات المحتاجة إلى رعایة. ھدفنا ھو الإشادة بوالدینا الذین یعیشون في ھذه المراكز وتزویدھم بالسعادة والرضا. ونغتنم ھذه الفرصة لنعرب للشعب التونسي عن خالص وأحر تمنیاتنا بالصحة والسلام والازدھار. ”

ومن خلال ھذا الحدث، أكدت Ooredoo اھتمامھا وحبھا للتونسیین بھدف وحید وھو بعث الأمل والسعادة في عیون كبار السن.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “تونس تعیش” تم إطلاقھ في مارس 2022 ویھدف إلى تعزیز التزام Ooredoo بالمسؤولیة الاجتماعیة من خلال تنفیذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

ولا تتوقف ھذه الإجراءات والمبادرات عند ھذا الحد، بل ستستمر مع الھلال الأحمر التونسي وغیره من شركاء المجتمع والبیئية والمجتمعیة المحددة على المدى القصیر والمتوسط والطویل.

وبالتالي، ستواصل أعمال Ooredoo للمسؤولیة الاجتماعیة على المستویات الاجتماعیة لمعرفة المزید حول جدول تحركاتنا وبرنامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني com.tounest3ich.