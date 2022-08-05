الكاف: تجميع 548713 قنطارا من الحبوب وعمليات الاجلاء متواصة

بلغت كميات الحبوب التي وقع تجميعها في ولاية الكاف منذ بداية موسم الحصاد إلى حدود يوم امس الخميس، 548713 قنطارا، وذلك بعد إنجاز 6ر99 بالمائة من الموسم، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية آمنة بربوش “وات”

وتتوزع الكميات المجمعة، وفق نفس المصدر، إلى 424517 قنطارا من القمح الصلب و33960 قنطارا من القمح اللين و90236 قنطارا من الشعير تم إجلاء 213222 قنطارا منها إلى المطاحن والمخازن المحورية وهي تهم بالدرجة الأولى القمح الصلب (156186 قنطارا).

يذكر أن كميات كبيرة من صابة الشعير التي تم إنتاجها هذه السنة وقع بيعها خارج الأسواق المنظمة باعتبارها لا تخضع إلى تراتيب المنع التي تشمل القمح الصلب والقمح اللين، علما وأن موسم الحصاد والتجميع للحبوب يتواصل إلى غاية 31 أوت الجاري