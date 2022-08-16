بطولة إيطاليا: جوفنتوس يفوز على ساسوولو بثلاثية نظيفة

أعلن جوفنتوس عن نفسه باكرا أنه عازم على استعادة اللقب الذي تنازل عنه في الموسمين الماضيين لصالح الجارين إنتر وميلان توالياً، بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية، وذلك بفوزه على ضيفه ساسوولو 3-صفر، ليلة ?مس الإثنين في ختام المرحلة الأولى من البطولة الإيطالي لكرة القدم.

وبمشاركة الوافدين الجديدين الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبرازيلي بريمر، حقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بداية واعدة للموسم الجديد، على غرار ميلان البطل الفائز على أودينيزي افتتاحاً 4-2 السبت، وإنتر الوصيف الذي فاز على ليتشي 2-1، أو حتى روما المتغلب الأحد على ساليرنيتانا 1-صفر ونابولي ثالث الموسم الماضي الذي حقق انتصاراً كاسحاً الإثنين على مضيفه هيلاس فيروس 5-2.

وكانت بداية دي ماريا مع فريق “السيدة العجوز” مثالية، إذ منحه التقدم في الدقيقة 26 بتسديدة قوية إثر عرضية من البرازيلي أليكس ساندرو، فارتطمت الكرة في الأرض وخدعت الحارس أندريا كونسيلي.

وأنهى جوفنتوس الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وذلك بعدما ترجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ضربة جزاء في الدقيقة 43 انتزعها بنفسه من جان ماركو فيراري، قبل أن يسجل في بداية الشوط الثاني هدفه الثاني في اللقاء والحادي عشر بقميص “بيانكونيري” في جميع المسابقات منذ أن انضم اليه في جانفي الماضي من فيورنتينا بعد تمريرة من دي ماريا (51).

لكن فرحة جوفنتوس لم تكتمل بعد تعرض دي ماريا لإصابة عضلية، ما اضطر أليغري الى استبداله باللاعب فابيو ميريتي في الدقيقة 66.