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أمطار رعدية متواصلة مساء السبت والليلة القادمة بالوسط ومحليا الشمال والجنوب

2022/08/27 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول امطار رعدية متواصلة مساء السبت وفي بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال والجنوب ومن المنتظر ان تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة.

وتهب الرّياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 27 و33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية في حين تتراوح درجات الحرارة صباح غد، الاحد بين 30 و37 درجة وتشهد سوسة وزغوان نزول أمطار ضعفية.

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