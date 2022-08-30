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هيئة السوق المالية تمدد في العرض العمومي لشراء 8ر49 بالمائة من راس مال أدوية الى يوم 5 سبتمبر 2022

2022/08/30 إقتصاد و أعمال, المصدر, تونس

وافقت هيئة السوق المالية على التمديد في تاريخ غلق العرض العمومي للشراء الاجباري، الذي تقدم به “مجمع كيلاني” لشراء أسهم تمثل 8ر49 بالمائة من راس مال شركة أدوية، الى يوم 5 سبتمبر 2022 .

واضافت الهيئة في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني ان مجمع كيلاني تقدم بهذا الطلب لشراء 10 ملايين و 735 الف و 616 سهما تعود الى شركة أدوية.

وحدد عرض الشراء الاجباري لاسهم الشركة التي تقدر القيمة الاسمية لكل سهم بنحو 950ر5 دينار، قبل التجديد، خلال الفترة الممتدة من 10 الى 30 اوت 2022 بموجب قراري الهيئة عدد 23 ليوم 2 اوت 2022 و عدد 24 الصادر يوم 5 اوت 2022.

ويمكن للمساهمين المهتمين بالعرض التي تقدم به مجمع “كيلاني ” ايداع أوامر البيع لدى وسطاء البورصة المعتمدين الى حدود يوم انتهاء العرض .

ومنح مجمع “كيلاني” التمديد في عرض الشراء الاجباري بموجب القرار عدد 25 الصادر يوم 29 اوت 202 علما وان الاعلان عن تتائج العرض ستنشره بورصة الاوراق المالية بتونس حال انتهاء العرض.

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