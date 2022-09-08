فظيع: يسدد طعنات لزوجته فيحيلها على العناية المركزة..

أفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ امس الاربعاء 7 سبتمبر 2022، بأنه وردت معلومات لدى مركز الأمن الوطني بالكبارية مفادها تعرض إمرأة إلى الطعن بأماكن مختلفة من جسدها بواسطة آلة حادة (موس بوسعادة)، تم على الفور تحول الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود إلى مكان الواقعة أين عُثر عليها بحالة حرجة، وتم نقلها على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى إحدى المستشفيات بالجهة.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة وتكثيف التحريات الميدانية، أمكن ضبط الجاني مختبئ بأحد أسطح المنازل المهجورة رغم محاولته الفرار وحجز سلاح الجريمة بحوزته عليه آثار دماء.

وبالتحري مع المعني اعترف بكل ما نُسب إليه بعد اكتشافه لخيانتها له.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به والأبحاث متواصلة على صعيد