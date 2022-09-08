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فاجعة بسجنان: سيارة مجنونة تنهي حياة 3 أشخاص وتحيل اخرين على الإنعاش..

2022/09/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لحادث الدهس الذي جد مساء أمس بسجنان أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال السعيداني أن ضحايا الحادث بلغ عددهم 3 وفيات من بينهن طفلة من مواليد 2008 مع إيواء 3 نسوة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وكانت سيارة خفيفة قد دهست مجموعة من النسوة على مستوى منطقة طمرة سجنان ليلة أمس، وتسبب في وفاة امرأة على عين المكان وامراة ثانية فور وصولها الى المستشفى وتوفيت صباح اليوم طفلة من مواليد 2008 كانت معهن إضافة إلى إيواء ثلاث ضحايا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة حالتهن خطيرة، حسب المصدر ذاته.

ويذكر أن الطريق الرابطة بين طمرة والمرايحية بمعتمدية سجنان تعتبر من المناطق السوداء والخطيرة التي تفتقر لإنارة وبها عديد المنعرجات .

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