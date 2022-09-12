هذه هي الأسعار المعروضة في نقطة بيع أدوات مدرسيّة من المنتج الى المستهلك

وأكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة فيصل العباسي أنّ الهدف من فتح نقطة بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية من المنتج إلى المستهلك هو التخفيض في أسعار المواد المدرسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة التونسية مع بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أنّ نقطة البيع ستواصل فتح أبوابها إلى غاية يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.

وأضاف أنّ تكلفة المحفظة المدرسية المعروضة للبيع والتي تحتوي على كتب وكراسات وأدوات مدرسية لمختلف المراحل الابتدائية لا تتجاوز 50 دينارا بالنسبة لمستوى سنة أولى وثانية ابتدائي، و60 دينارا بالنسبة لمستوى سنة ثالثة ورابعة ابتدائي و95 دينارا كحدّ أقصى بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي.