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عاجل: عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي والعريض يكشف آخر مستجدات التحقيق..

2022/09/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

افاد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماعه أمس، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة فيما نسب اليه بصفته رئيس حكومة ووزير داخلية أسبق.

واضاف الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أنه تم تأجيل سماع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى نهار اليوم بداية من منتصف النهار لاستكمال الابحاث بطلب من لسان الدفاع في تأجيل الاستنطاق لعدم توفر الظروف الملائمة لذلك،بعد أن حضرالغنوشي الى مقر وحدة الابحاث في منتصف نهار امس وغادرها فجراليوم.
واشار عضو هيئة الدفاع انه ينتظر احالة راشد الغنوشي صحبة علي العريض وجميع المشتبه بهم في الملف المقدم بمقتضى شكاية من النائبة السابقة فاطمة المسدي، صباح غد الاربعاء على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض مثلا يوم امس الاثنين امام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة اثر توجيه استدعاء لهما من قبل الوحدة، وقد رجح القيادي بحركة النهضة محمد القوماني ان الاستماع الى رئيس الحركة ونائبه يتم بخصوص ملف التسفير الى بؤر التوتر رغم عدم التنصيص صراحة على ذلك في نص الاستدعاء.

وكانت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدّي، أفادت في تصريح سابق لوات انها تقدّمت بشكاية إلى القضاء العسكري في شهر ديسمبر 2021 ، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر مشيرة الى انه تمّت إحالة الشكاية لاحقا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، كما إنّ الإيقافات والتحقيقات المتواصلة من قبل القطب “دليل على صحّة المعطيات والمؤيّدات التي تقدمت بها”

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