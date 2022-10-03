متابعة-بعد وفاة مصاب في حادث حاسي الفريد: مصابون حالتهم خطيرة وهذا عددهم..#خبر_عاجل

خلف حادث المرور الذي جدّ صباح اليوم الإثنين مع حوالي الساعة السابعة صباحا على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة القصرين ومعتمدية حاسي الفريد ، وفاة سائق سيارة رباعية الدفع اصطدمت هذا الصباح بسيارة معدة للنقل الريفي كانت تقل معلمين وأساتذة وإطارات شبه طبية في اتجاه معتمدية حاسي الفريد وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين ، عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الحادث خلف إلى جانب حالة الوفاة المذكورة ، 12 مصابا باصابات متفاوتة الخطورة منهم 3 مصابين حالتهم خطيرة .

وذكر في سياق متصل أنه تم ايواء أستاذة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بالقصرين و7 بقسم جراحة العظام فيما سيتم تحويل مصابين إثنين إلى كل من المستشفى الجامعي ببن عروس والمستشفى الجامعي بسهلول ، لافتا الى أن مصابين أخرين غادرا المستشفى الجهوي بعد تلقيهما الاسعافات اللازمة بقسم الاستعجالي .

و كان لهذا الحاث وقع كبير في صفوف عدد من المربين وأعوان الصحة الذين تحولوا على المكان وشاهدوا بعضا من الكتب والأدوات المدرسية والسترات البيضاء مبعثرة في مكان الحادث ، مشهد وصفه بعضهم في تصريحات متطابقة ل (وات) بالمريع لأنه وفق تعبيرهم أجج شعورهم بالحزن والأسى والنقمة على ظروف عمل وتنقل المربي وعون الصحة .

يذكر أن ،حادث مرور جدّ صباح اليوم على مستوى منطقة نوبة في الطريق الرابطة بين مدينة القصرين و معتمدية حاسي الفريد ، أسفر عن إصابة 13 شخصا باصابات متفاوتة الخطورة كانوا على متن سيارة نقل ريفي اصطدامت بسيارة رباعية الدفع .

وقد تولت سيارات اسعاف تابعة للحماية المدنية و الصحة العمومية نقل المصابين على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.