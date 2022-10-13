آخر مستجدات قضية التسفير: هذا ما قرره القضاء..#خبر_عاجل

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، اليوم الخميس، رفض مطالب الإفراج عن متهمين إثنين في حالة إيقاف فيما يعرف بقضية “التسفير”.

وأضاف الترخاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مطلبي الإفراج عن المتهمين الإثنين، رفض أحدهما شكلا والآخر أصلا.

وأفاد بأنه تم تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بابقاء الـ39 متهما (بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض) بحالة سراح، بعد أن تم استئنافه من قبل النيابة العمومية.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، كان صرح بتاريخ 29 سبتمبر 2022، بأنه تم توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في ما يعرف بقضية التسفير، بينهم شخصيات سياسية.

وفي اليوم نفسه، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح.