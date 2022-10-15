بورصة تونس: “توننداكس” يواصل المنحى الايجابي خلال شهر سبتمبر ويتطور بنسبة 66ر2 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي للبورصة “توناندكس” شهر سبتمبر على تطور بنسبة 66ر2 بالمائة، عند النقطة 53ر8322، ليواصل بذلك المنحى الإيجابي المسجل خلال شهر أوت (نسبة 86ر4 بالمائة)، وفق ما أظهره التقرير الشهري الذي نشرته بورصة تونس

وبلغت أرباح “توننداكس” نحو 12ر18 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 80ر5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021

وسجل حجم التداول ارتفاعا هاما بنسبة 5ر274 بالمائة، مقارنة بشهر أوت، ليبلغ 4ر299 مليون دينارا (م د)، ليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 6ر13 م د مقابل 5ر3 م د، في شهر أوت، و7ر5 م د خلال سنة 2022

وشهد مؤشر “توناندكس 20” تحسنا، أيضا، ليرتفع بنسبة 36ر3 بالمائة، خلال شهر سبتمبر، ويقفل عند النقطة 84ر3709. وارتفعت أرباحه منذ بداية السنة إلى مستوى 95ر21 بالمائة مقابل 7 بالمائة في نفس الفترة من سنة