سفيان بن حميدة يفجرها بخصوص “فيديو مالك” ويفضح وزارة الداخلية..#خبر_عاجل

في متابعة للضجة التي أثارتها حادثة وفاة الشاب “مالك” أصيل حي التضامن بعد تعرضه لاعتداء وفق رواية عائلته واصدقائه من طرف اعوان امن بجهة المنار خلال مطاردة أمنية استنكر الاعلامي سفيان بن حميدة رواية وزارة الداخلية بخصوص امتلاكها لفيديو يثبت براءة الاعوان المشتبه بهم في حالة الاعتداء.

وكانت الداخلية قد اكدت ان مالك توفي اثر سقوطه من فوق حائط عند هروبه من الاعوان مشيرة الى خلال الاستماع اليه في المستشفى تم تسجيل فيديو معه يعترف فيه بانهم لم يعتدوا عليه.

وتسائل سفيان بن حميدة لماذا لم تتحدث الداخلية عن الفيديو قبل وفاة الشاب مالك؟؟ لماذا الان تم اخراج الفيديو وما هذه الفيديوات التي تخرج عند الطلب ؟؟ متابعا :” انا لا اصدق رواية وزارة الداخلية خاطر عندها سوابق في فبركة الفيديوات وموش من توة من عشرات السينين ومهمش أهل ثقة..”