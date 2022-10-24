أثار ضجة كبيرة: ظهور جديد للعراف كمال المغربي يفجر موجة من الانتقادات..

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي امس تدوينة للعراف كمال المغربي يقول فيها بانه يتشرف بالانضمام الى منظمة صحفيون بلاقيود ومبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد اثارت هذه التدوينة ضجة كبيرة وموجة من الانتقادات سواء في الوسط الاعلامي او لدى نشطاء في الفيسبوك.

ومن جانبها انتقدت نقابة الصحفيين على لسان عضوها وجيه الوافي في تصريح اذاعي اعطاء رخص لما وصففه بالدكاكين التي تقدم بطاقات صحفي مزورة ولا علاقة لها بالميدان.

وشدد الوافي على ان الهيكلين الوحيدين الممثلين للصحفيين هما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل .