فاجعة تهز المكنين-يغتصب جارته أمام والده: تفاصيل ومعطيات صادمة..#خبر_عاجل

أقدم شاب أصيل مدينة المكنين بولاية المنستير، على اغتصاب جارته داخل منزله وبتواجد والده قبل أن يلوذ بالفرار.

وحسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مراد بن صالح في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام فان المعتدي قام باستدعاء جارتهم البالغة من العمر 55 عاما إلى المنزل بتعلة مساعدته في قضاء شأن خاص وبدخولها تعمد اغتصابها أمام أنظار والده.

;لم يتم القبض عليه إلى حد الان حيث تعهدت فرقة مقاومة العنف ضد المرأة و الطفل بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة بالقضية كما تجندت كل الفرق الامنية بالمنستير لإطاحة به.