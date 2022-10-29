بعد ان قتل والدهما امهما حرقا: مندوب حماية الطفولة يتعهّد بالطفلين..

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها اليوم السبت 29 اكتوبر 2022، أنها سخّرت مصالحها الجهويّة للمتابعة الفوريّة والتعهّد بإبني الأم (طفل 14 سنة وطفلة عمرها 12 سنة)، التي تعرّضت إلى الحرق حتى الموت من قبل زوجها، والذين لم يكونا متواجدين بالمنزل أثناء الحادثة.

اضافت الوزارة ان المندوب الجهوي لحماية الطفولة، تولى اعلام قاضي الأسرة بالإجراءات المتخذة في الغرض وتعيين جلسة للنظر في وضعيّة الطفلين القصّر بعد فقدانهم للسند العائلي على إثر وفاة والدتهم والاحتفاظ بوالدهم.

وقد تنقّلت مصالح الوزارة إلى منزل جدّة الطفلين رفقة المندوب الجهوي لحماية الطفولة والمختصّة النفسيّة بقسم النهوض الاجتماعي لتأمين التعهد النفسي بالطفلين واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لتأمين مصلحتهما الفضلى.

وتولت المختصّة النفسية مقابلة الطفلين ومعاينة آثار الصدمة النفسية الحادة التي يواجهانها والاستجابة لرغبتهما في الابتعاد بعض الوقت عن المنزل وتهدئتهما.

كما اكدت الوزارة أن وضعيّة الطفلين محلّ متابعة حينيّة من قبل المصالح الجهويّة المختصّة بالتنسيق مع قاضي الأسرة.

يذكر ان مدينة الكاف، شهدت مساء اليوم السبت، جريمة قتل فضيعة راحت ضحيتها امراة عمد زوجها (عون ديوانة) الى حرقها، وفد تم إيقافه، حسب ما افاد به مصدر امني لمراسل شمس اف ام بالجهة.