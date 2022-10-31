الإطاحة بسائح بصدد ترويج أقراص مخدرة في إحدى العلب الليلية بسوسة..وهذه التفاصيل..



تمكّنت فرقة الابحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة خلال الليلة الفاصلة بين أمس الأحد واليوم الاثنين من الإطاحة بسائح أصيل دولة عربية وهو بصدد ترويج أقراص مخدرة في إحدى العلب الليلية بمدينة سوسة.

وأوضح مصدر أمني، في تصريح لـ”وات”، أن الوحدات الأمنية تمكّنت بعد عملية متابعة ورصد للمشتبه به، تحديد مكانه وحجز كمية من الاقراص المذكورة بحوزته، إضافة إلى حجز قرصين لدى سائحة عربية تسلمتهما منه لدى مداهمته بالعلبة الليلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة المذكورة تحوّلت بعد استشارة النيابة العمومية إلى مقر إقامة المشتبه به في أحد النزل السياحية بسوسة أين ضبطت بعد تفتيش غرفته 27 قرصا مخدرا ومبالغ مالية يرجح أنّها متأتية من بيع هذه المادّة.

هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالسائح العربي وتوجيه تهمة تهريب ومسك مادة مخدرة عبر الحدود له، وفق نفس المصدر.