التفاؤل يلازم أداء بورصة تونس الثلاثاء

ميّز تواصل التفاؤل أداء بورصة تونس خلال حصّة، الثلاثاء، وزاد مؤشر السوق بنسبة 0،56 بالمائة ليصل إلى النقطة 8268،38 وسط قيمة معاملات ناهزت 5،1 مليون دينار.

وتصدر سهم “بي ايتش” بنك، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”، قائمة الارتفاعات بعد تطور سعره بنسبة 6 بالمائة وإقفاله عند مستوى 15،370 دينار. وزاد، أيضا، سعر سهم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5،9 بالمائة (3،160 د) وتمكن من جذب معاملات بحجم 155 ألف دينار.

وكان سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي الأسوأ اداء خلال الحصّة إذ فقد نسبة 4،4 بالمائة من قيمته وأقفل عند سعر 0،430 د. وفقد سهم اسمنت قرطاج، بدوره، نسبة 2 بالمائة من سعره (1،940 د) وبلغت المعاملات على السهم قيمة 172 ألف دينار.

في ما كان سهم البنك الدولي العربي لتونس الأكثر حركية وتمكن من الاستحواذ على مبادلات بقيمة 1،2 مليون دينار وفقد السهم 3 بالمائة من قيمته وأقفل عند سعر 89،950 د.