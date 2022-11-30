عاجل: موجة تاسعة من فيروس كورونا..

تشهد فرنسا موجة تاسعة من وباء كوفيد-19 خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وظهور متحور جديد.

وأوضحت هيئة الصحة العامة في آخر بيان أسبوعي لها أن الارتفاع الحالي ينعكس على “ازدياد عدد حالات الاستشفاء الجديدة ودخول قسم الرعاية المركزة بعد أربعة أسابيع من التراجع”، حيث تم استقبال أكثر من 4500 حالة استشفاء خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال عالم الأوبئة باسكال كريبي لوكالة الأنباء الفرنسية “إن معدل تكاثر كوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 1 منذ عدة أيام، مما يعني ارتفاعا في معدل الإصابات.. نحن في بداية منحنى يتجه نحو الأعلى إلى حد ما”.

ويراهن بعض الخبراء على أن “موجة تاسعة ستتشكل في فرنسا خاصة وفي أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية بشكل عام”.

وكانت الموجات الثماني الأولى قد أمّنت بعض المناعة للسكان الذين تلقوا اللقاح على نطاق واسع ولكنهم تأخروا في تناول الجرعة الثانية. وفي حال ظل العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات (أقل من 19 ألف) دون أعلى المستويات التي سجلت هذا العام، فإن عودة ظهور الوباء قد يؤدي إلى انهاك النظام الصحي المتعثر بالفعل.

وتواجه المستشفيات حاليا وباء التهاب القصيبات على نطاق غير مسبوق، في حين أن الأنفلونزا الموسمية القادمة تثير مخاوف من تأثير “مضاعف ثلاث مرات”.

وقد أودى الوباء بحياة 158771 شخصا في فرنسا، وفق منظمة الصحة العالمية، وأكثر من 6,6 مليون حالة وفاة في العالم.

أ.ف.ب