عاجل-بعد ورود اسمه ضمن المتهمين بالتأمر على أمن الدولة: عبد الكافي يخرج عن صمته ويكشف..

شدد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على أن لا علاقة لشخصه من بعيد أو من قريب بقضية التآمر على أمن الدولة مشيرا الى أنه تم اقحام اسمه في قائمة الـ 25 التي لا يعرف منها سوى 3 أشخاص.

وقال عبد الكافي في تصريح لاذاعة الديوان أف أم انه مستهدف و لا يعلم ان كان الرئيس وراء ذلك أم لا معربا عن استعداده للمثول أمام القضاء الذي يثق في عدالته.

وأضاف رئيس حزب آفاق تونس أنه تم الدوس على سرية الأبحاث في القضية مؤكدا أنه سيلاحق العديد من الأسماء قضائيا بعد بت القضاء في الملف ، منتقدا تسريب أبحاث و استنطاقات في علاقة بالقضية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ولفت فاضل عبد الكافي الى أن شعور الظلم المرير الذي يعيشه لا يريده لأي تونسي مبينا أن القضية الملاحق فيها تحت عنوان التآمر على أمن الدولة عقوبتها الإعدام أو المؤبد و لن تثنيه عن مواصلة النضال السياسي.