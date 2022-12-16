مجلس وزاري حول الاعداد لمشروع المرسوم المتعلق باحداث المجلس الأعلى للتربية..

انتظم اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول مشروع المرسوم المتعلق باحداث المجلس الأعلى للتّربية ، وفق ما افادت به رئاسة الحكومة في بلاغ لها .

وأوضحت رئاسة الحكومة، ان اجتماع مجلس الوزراء خصص للاستماع لمقترحات وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والتشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والتخطيط في اطار الإعداد لمشروع المرسوم المنظّم للمجلس الأعلى للتربية.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير التعليم العالي منصف بوكثير و وزير الاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد و وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي ووزير الشّؤون الدّينيّة ابراهيم الشايبي. كما حضر الاجتماع ممثلين عن رئاسة الحكومة كل من المستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشّرفي و مستشار القانون والتشريع، عمار الملوّح.