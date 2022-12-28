تجديد الاتفاقية القطاعية بين الكنام وأصحاب الصيدليات الخاصة

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الأربعاء، عن تجديد الإتفاقية القطاعية مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وذلك بإمضاء ملحق تعديلي عدد 4 للإتفاقية القطاعية للصيادلة بالقطاع الخاص لمدة سنة ابتداء من يوم 31 ديسمبر الجاري، حسب ما جاء في بلاغ للصندوق.

ويشار إلى أن آخر ملحق تعديلي للاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تم امضاؤه يوم 27 ديسمبر 2021، وتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أبدت في بيان لها خلال شهر نوفمبر الفارط، استغرابها من تأخر الصندوق في بدء المفاوضات وعدم تجديده للعلاقة التعاقدية بينهما آنذاك.