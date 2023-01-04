تنبيه: إضطراب في توزيع المياه بهذه الولايات..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، عن إيقاف قنال مجردة -الوطن القبلي، للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 9 جانفي 2023 إلى غاية يوم الأحد 29 جانفي 2023 مما سينجر عنه نقص في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية.

وأضافت أنّ الاضطراب سيكون بالوطن القبلي والساحل وصفاقس بحوالي 25 %، وتسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بمعتمديات ولاية نابل وولاية سوسة وولاية المنستير وولاية المهدية.

كما سيتم تسجيل اضطراب بمعتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة من ولاية صفاقس. وسيتواصل خلال هذه الفترة تزويد المناطق المذكورة بالإعتماد على الموارد المائية المتاحة والتي تغطي حوالي 75 % من الحاجيات، على أن يستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بداية من يوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بعد إعادة تشغيل قنال مجردة –الوطن القبلي.