مفزع: استعجالي ابن الجزار يستقبل أكثر من 100 حالة إصابة بأمراض التنفس..

يشهد قسم الأطفال و قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان، ارتفاعا في عدد الاصابات بمرض البرنكوليت، وفق ما أفاد به رئيس قسم الأطفال بمستشفى ابن الجزار بالقيروان، حسين المتجوّل.

وبين المصدر ذاته في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن 29 طفلا يقيمون حاليا بالمستشفى منهم حالتان تحت التنفس الاصطناعي و12 حالة في الإنعاش.

وأكد أن هذه الموجة كانت منتظرة، لافتا إلى أن قسم الاستعجالي يستقبل أكثر من 100 حالة إصابة بأمراض التنفس خلال هذه الفترة.

ودعا الأولياء إلى توخي الحذر وتجنب تقبيل الأطفال واتباع الإجراءات الوقائية، خاصة وأن الفيروس يشكل خطرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

كما دعاهم أيضا إلى عدم اقتناء الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، تفاديا لتعكّر الحالات.