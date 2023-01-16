الطبوبي بأوسلو: الدعوة الى مواصلة تجربة التعاون بين الاتحاد والنقابات النرويجية مع اعتبارالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لتونس

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين المتزامن مع اليوم الثاني لزيارة وفد ثلاثي تونسي الى النرويج، الى مواصلة تجربة التعاون بين الاتحاد والنقابات النرويجية مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المستجدة في تونس.

وأضاف، خلال جلسة عمل مع وزيرة الخارجية النرويجية حول دفع الحوار الاجتماعي و ارساء الثقة و التعاون بين الأطراف الاجتماعية، قوله “يجب مراعاة ملفات الحماية الاجتماعية في تجربة التعاون و دور الدولة في التعليم “و الصحة و النقل، الى جانب ضرورة الاستفادة من نموذج الدولة الراعية في النرويج.

ونوه بكلمة وزيرة الخارجية النروجية إذ أكدت ان الحوار الاجتماعي يمثل حجر الأساس للتقدم الاقتصادي بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان و الحريات و الديمقراطية.

يذكر أن وفدا ثلاثيا يتكون من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول يؤدي زيارة عمل الى العاصمة النرويجية أوسلو، بدأت أمس الأحد وتنتهي غدا الثلاثاء، بدعوة من وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية ومن رئيسة الكنفدرالية النرويجية للنقابات وكذلك من رئيس الكنفدرالية النرويجية للمؤسّسات وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين تونس و النرويج