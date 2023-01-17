فظيع: شاب ال36 سنة يضع حدا لحياته..

عاجل: السجن لعماد الدايمي..

مقتل ستة أشخاص وإصابة 417 آخرين في حوادث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

عاجل: الاحتفاظ بموظف تابع لمندوبية الفلاحة بسيدي بوزيد وتقديم 13 شخصا منهم 10عمد..

اختفاء ثلاث فتيات قاصرات أصيلات جندوبة..وهذه التفاصيل..

2023/01/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأمن السياحي بالمهدية اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 من القاء القبض على وسيط في الهجرة السرية، و الذي كان مسؤولا على اختفاء 3 فتيات أصيلات ولاية جندوبة منذ ما يزيد عن الاسبوع.

وجاءت عملية إيقافه، بعد ثلاثة ايام من إيقاف 3 فتيات أصيلات ولاية جندوبة بالمنطقة السياحية بالمهدية من قبل فرقة الأمن السياحي تبين انهن محل تفتيش من قبل عائلاتهن منذ اكثر من اسبوع.

وبالتحري معهن تبين انهن توجهن للمهدية بالتنسيق مع وسيط أصيل ولاية المهدية في الهجرة غير النظامية وسلمنه مبلغا ماليا يقدر بـ 4000 دينار وتولى هذا الاخير اخفاءهن في منزل على وجه الكراء في انتظار تنظيم الهجرة غير النظامية، بحسبما أكده مصدر أمني لإذاعة الجوهرة اف ام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn