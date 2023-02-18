عاجل: ايواء بشير العكرمي بمستشفى الرازي..

تم بإذن قضائي ليلة أمس الجمعة 17 فيفري 2023 إيواء وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية “الرازي” بمنوبة.

ووفق ما نقلته موزاييك فقد جاء قرار إيواء العكرمي بالمستشفى على إثر نوبة ألمّت به بمركز الايقاف بوشوشة على إثر قرار قضائي بالاحتفاظ به على ذمة قضايا منشورة في حقه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اجتمع أمس بوزير الداخلية بتوفيق شرف الدين وإطارات أمنية عليا للنظر في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وأكّد سعيّد أنه “تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء” وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.