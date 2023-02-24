عاجل: حذف جهاز الشرطة البيئية بمرسوم رئاسي..

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد حذف جهاز الشرطة البيئية، حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير مساء اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 مرسوم عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري ويتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

كما يقضي المرسوم بتكليف أعوان محلفين ومؤهلين من الجماعات في الصنف “أ ” و “ب” وعند الاقتضاء “س” لتكوينهم في المهام الموكولة لهم مع إسنادهم بطاقة مهنية في الغرض لمباشرة مهامهم في تحرير المخالفات الصحية بعد تلقي تكوين خاص.