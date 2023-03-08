هام: تحديد سعر الكلغ من التفاح والموز..وهذه التفاصيل..

حددت وزارة التجارة السعر الأقصى لكيلوغرام التفاح للعموم بـ4500 مي، وذلك بداية من يوم الغد 09 مارس2023 ، حسب القرار الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ اليوم الأربعاء 08 مارس 2023 ونشر على صفحة نقابة قوات الأمن الداخلي على الفايسبوك.

كما تم تحديد سعر الكيلوغرام من الموز بـ5000 مي.

وشدد قرار وزيرة التجارة على تأمين انتظام عملية التزويد بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع، كما يتعين على ماسكي وناقلي هذه المنتوجات الإستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة.

وجاء في القرار أن كل مخالفة يقع معاينتها وتتبعها وزجرها قانونيا.