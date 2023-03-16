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النهضة تصدر بيان هام..وهذا ما جاء فيه..

2023/03/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نددت حركة النهضة في بيان اصدرته مساء الخميس، “باعتقال” مسؤول مكتب الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن كل “المعتقلين” السياسيين معتبرة هذا “الاعتقال” حلقة جديدة من حلقات ملاحقة المعارضين وتأكيدا من “سلطة الانقلاب” على تجريم المعارضة السياسية عبر افتعال الملفات ووأد العمل السياسي وتحويله إلى جريمة إرهابية.

كما أكدت عدم اعترافها ببرلمان ال10% الذي اعتبرته صوري ويعمل في ظلّ تعتيم إعلامي، بلا شرعية ولا مصداقية ولا صلاحيات وفق نص البيان.

وأكدت أن خيارات سلطة 25 جويلية وسياساتها أوقعت بلادنا في العزلة وتدفع بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية نحو الانهيار وتزيد كل يوم من تفشّي الفقر واليأس بين أبناء شعبنا.

وجددت التمسّك بالنضال السلمي إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل استعادة الديمقراطية التي توحّد التونسيين والتونسيات، ومن أجل منع تراجع بلادنا إلى مربّع الاستبداد والدكتاتورية.

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