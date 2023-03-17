عاجل: وزير الداخلية يعلن استقالته..وهذا ما قاله..

أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الجمعة، عن استقالته من هذا المنصب، في تصريح إعلامي، قال إنه “الأخير” له مع وسائل الإعلام، وذلك بعد إشرافه بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة، على تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني للسنة الدراسية 2023/2022.

وتوجّه شرف الدين بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الذي قال إنه “تفهّم يوم أمس (الخميس)، وضعيّتي وتفضّل بالإذن لي بأن أخلع عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية، لأن هناك أمانة أخرى تناديني”.

وتابع قوله: “الأمانة قادتني وساقتني إلى وزارة الداخلية .. والأمانة اقتضت ان أخلع عن نفسي عباءة هذه الوزارة”

وأوضح توفيق شرف الدين، في ختام تصريحه، أن “الأمانة الأخرى التي تنتظره، تركتها زوجته ولا يمكن أن يعوّضه فيها أحد، وهي العودة إلى الأبناء”.

يُذكر أن الراحلة سلوى شرف الدين، (زوجة الوزير المستقيل)، كانت توفّيت في 15 جوان 2022، نتيجة مخلفات إصابتها في حادثة تسرّب جزئي للغاز، بالمسكن الوظيفي لهما بالعاصمة.