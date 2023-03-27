التاسعة تُراوح بين الكوميديا والدراما في رمضان وتعرض مُسلسلين بصفة حصرية..

تعرض قناة التاسعة بصفة حصرية ولأوّل مرة في تونس خلال شهر رمضان يوميا مُسلسلي “عملة نادرة” و” 1000 حمد الله على السلامة” بعد الإفطار.

ويُعتبر المسلسلان من أقوى الدراما المصرية التي تم انتاجها خلال سنة 2023 للموسم الرمضاني الحالي.

ويشارك في مسلسل “عملة نادرة” عدد كبير من النُجوم أبرزهم النجمة نيللي كريم وجمال سليمان وجومانا مراد وكمال أبو رية وأحمد عيد وفريدة سيف النصر الى جانب عدد كبير من النجوم

وقد أشاد عدد كبير من المتابعين والنُقّاد بأداء النجمة نيللي كريم بعد عرض أوّل حلقات المسلسل حيث صُنّف المسلسل كأضخم الاعمال المصرية التي تنتمي الى الدراما الصعيدية.

ويعرض المسلسل قصّة شيّقة يسلّط من خلالها الضوء على معاناة المرأة من التفرقة والحرمان من الميراث وفق التقاليد والأعراف.

كما يطرحُ تحدّي المرأة ورفضها الخضوع للتقاليد وتشبُثها بحقها وهو ما يجعل النجمة نيللي كريم في دور “نادرة” تتحدّى أقوى رجل في القرية وتقف في وجهه وتُعاني عديد المشاكل والصعوبات

والمسلسل من اخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل وانتاج شركة “العدل قروب”

أما مسلسل ” 1000 حمد الله عالسلامة” والذي ينتمي الى الدراما الكوميدية فبطولة النجمة يسرى وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومايان يوسف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صالح وإنتاج “العدل قروب”.

ويعتبر مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” من أقوى المسلسلات المليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية حيث تلعب النجمة يسرى دور الدكتورة سميحة التي عادت من الخارج الى موطنها بعد سنوات.