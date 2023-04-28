سحب كتاب من معرض تونس للكتاب..!!

افادت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية و إدارة معرض تونس للكتاب في بلاغ توضيحي أنه

”على عكس مايروج له حول قيام مصالح وزارة الشؤون الثقافية بسحب كتاب من احد الأجنحة بمعرض تونس الدولي للكتاب دون موجب قانوني، فان دار النشر المعنية قد خالفت القانون الداخلي للمعرض وذلك بعرض عنوان لم يقع ادراجه ضمن القائمة التي تم عرضها على لجنة العارضين للحصول على جناح بالمعرض، وعليه فإن لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب ستتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه التجاوزات التي وقع دعوة العارضين إلى تجنبها مسبقا”.

و وفق نص البلاغ فإن ”الكتاب لم يكن ضمن الكتب المعروضة في الجناح بل كان في ركن مخفي و هذا ما يؤكد المخالفة وسوء النية”.

يذكر ان مدير دار الكتاب للنشر والتوزيع الحبيب الزغبي أكد في فيديو نشر على صفحة دار النشر على الفاسبوك أن وزارة الثقافة قرّرت سحب كتاب ”فرانكشتاين تونس” وغلق الجناح بدعوى حيازة كتاب غير مصرح به.