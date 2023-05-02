توزر: انطلاق انجاز محطة تطهير جديدة بنفطة بالمعالجة الثلاثية بمنسوب يومي يناهز 2850 مترا مكعبا

تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أشغال انجاز محطة تطهير جديدة في مدينة نفطة من ولاية توزر، بعد الانتهاء من تركيز الحضيرة بتكلفة قدرها 24,5 مليون دينار وبمواصفات تناسب تطور المنسوب اليومي من المياه المستعملة، وفق المدير الجهوي للتطهير طلال زميط.

وبين المصدر ذاته في تصريح ل”وات” أن المنسوب اليومي من معالجة المياه المستعملة بهذه المحطة سيبلغ 2850 مترا مكعبا على أن تتواصل الاشغال طيلة 24 شهرا وستعوض هذه المحطة، المحطة القديمة التي لم تعد تستجيب لمنسوب المياه الحالي الذي تجاوز 2000 متر مكعب في مدينة نفطة.

وتعتبر هذه المحطة، الأولى على مستوى ولاية توزر، باعتمادها على المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، فضلا عن طريقة معالجة المياه المستعملة بواسطة الحمأة المنشطة والتهوية المطولة، مبينا أن هذه المواصفات تجعل من المياه المعالجة بمحطة نفطة صالحة للري الفلاحي، وذلك على وجه الخصوص إمكانية استعمالها في ري النخيل والمناطق الغابية والزراعات العلفية وأشجار الزينة.

وبإمكان المحطة الجديدة استيعاب كميات المياه المستعملة والمتزايدة بشكل يومي الى غاية سنة 2040، دون أن تحتاج الى توسعة أو إضافات، وفق ذات المصدر الذي اشار الى ان محطة التطهير بتوزر ستعرف بدورها ادخال تقنية المعالجة الثلاثية للمياه خلال سنة 2025.

ومن بين المشاريع التي هي في طور الدراسة والمبرمجة لفائدة الجهة، احداث محطة تطهير في حامة الجريد بمنسوب يومي قدره ألف متر مكعب والشروع في مرحلة اعداد طلب العروض لإطلاقه قريبا.