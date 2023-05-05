“قضية المطار”: نقض القرار الاستئنافي العسكري في حق المحامي مهدي زقروبة

قررت محكمة التعقيب بتونس اليوم الجمعة، نقض القرار الاستئنافي العسكري القاضي بسجن المحامي مهدي زقروبة 11 شهرا مع النفاذ العاجل، في ما يعرف “بقضية المطار”، مع الاحالة على محكمة الاستئناف العسكري بتونس بتركيبة جديدة، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع صابر العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

واضاف العبيدي ان هذا القرار يعني الابقاء على المحامي زقروبة بحالة سراح. يُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي 2023 بسجن سيف الدين مخلوف 14 شهرا والمهدي زقروبة 11شهرا مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

وتم يوم 27 افريل الماضي، الافراج عن سيف الدين مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة والعضو السابق في البرلمان المنحل، بعد أن قضى عقوبته في ما يُعرف ب”قضية المطار”.

وكان عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، تعمدوا في شهر مارس 2021، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.