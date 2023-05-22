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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا..#خبر_عاجل

2023/05/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب ساحل شمال كاليفورنيا.

وتم تسجيل الهزة الأرضية بعد ظهر امس الأحد على بعد 74.3 ميلا شرق وشمال شرق يوريكا و63.5 ميلا شرق بتروليا بالقرب من مقاطعة هومبولت في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين.

ووفقا لردود المستخدمين على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد شعر السكان بالهزة الأرضية في فيرنديل ولوليتا وفورتونا ووايتهورن ويوريكا.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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