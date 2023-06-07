قائمة المُنتفعين بالمساكن الاجتماعيّة بمنوبة..

أكد كاتب عام ولاية منوبة، أنس عبد الهادي، اليوم الأربعاء 07 جوان 2023، أن قائمة المُنتفعين بالمساكن الاجتماعيّة بالجهة جاهزة بنسبة 95%

وأضاف أنس عبد الهادي أن إسناد المساكن الاجتماعية مُرتبط بإنجازها مشيرا أن هناك 6 أقساط في ولاية منوبة ونسبة تقدم الأشغال فيها متفاوتة حيث بلغ في بعضها 85 بالمائة في حين بلغت نسب تقدم الأشغال في أحد الأقساط 10 بالمائة.

ولفت المتحدث في تصريح لاذاعة شمس أف أم إلى أن هناك بعض التقاطعات مازالت متواصلة لضمان الشفافية في تسليم المساكن لمُستحقيها مبرزا أنهم ينتظرون استكمال الأشغال حتى يتم تسليم المساكن لجميع المنتفعين.