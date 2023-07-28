وزير الاقتصاد أمام البرلمان: “من يملك بديلا عن صندوق النقد فليصدح به”

قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال جلسة عامة بالبرلمان الجمعة 28 جويلية 2023، ان صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الاول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة.

ودعا الوزير “من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه”، وفق تعبيره.

وشدد أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البديل له، سيؤدي إلى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس ولا يمكنها بالتالي اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض.

واوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الإصلاحات ضرورية لتونس ويجب تعميقها، مؤكدا أن الحكومة الحالية بدأت في الاشتغال عليها منذ مدة وستراعي بالتوازي مطلب رئيس الجمهورية يأن لا تكون الفئات محدودة الدخل هي الضحية.