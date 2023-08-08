أزمة الخبز: رئيس الحكومة يتدخل..

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023، بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح حيث تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالتزود بمادة الخبز على المستوى الوطني.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، على ضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزود الطبيعي بمادة الخبز من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

ونظرا لأهمية قطاع مادة الخبز، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية على مستوى الوزارة ومزيد إحكام التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال للنظر في المقترحات والتصورات العملية.