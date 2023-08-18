هام: جديد الانتخابات الرئاسية..

اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن “الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون في موعدها مع تنقيح شرطي السن والجنسية”.

وبين المنصري انه حسب أجندة الهيئة وحسب القانون الانتخابي لسنة 2014، الذي مازال ساري المفعول، فإن الانتخابات الرئاسية أصبحت دورية معلومة بصفة مسبقة، ولذلك فإن الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده، أي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية”.

وقال المنصري فب تصريح لاذاعة شمس اف ام انه تم تنقيح الفصول المتعلقة بالأنتخابات التشريعية والبلدية في القانون الانتخابي لسنة 2014 لكن لم يتم المساس بفصول الانتخابات الرئاسية لذلك يبقى ساري المفعول، وفق تعبيره.

ويشار إلى ان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة إنه “من المنتظر أن يكون موعد انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم”