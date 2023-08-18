بورصة تونس تنهي معاملات حصة الجمعة على شبه استقرار

أنهت بورصة تونس معاملات حصة، الجمعة، على شبه استقرار و أقفل توننداكس عند مستوى7ر8883 نقطة.

وقدرت قيمة المعاملات ب3ر4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة،” التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر تصدر سهم الصناعات الكيميائية للفليور قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 6 بالمائة (360ر77د).

كما ارتفع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 1ر2 بالمائة (980ر3د).

وفي المقابل، تراجع سهم إيروسيكل بنسبة 2ر4 بالمائة (990ر13د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 78 ألف دينار.

وواصل سهم شركة المنتوجات الصحية ” ليلا” منحاه التنازلي لينخفض بنسبة 5ر2 بالمائة (480ر8د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 205 ألف دينار.

واستأثر سهم التجاري بنك بأكبر حجم تداول خلال الحصة، بقيمة 5ر2 مليون دينار، علما وأن السهم ارتفع بنسبة 4ر0 بالمائة (800ر46د)