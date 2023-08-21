تاياني حول الهجرة غير النظامية: ”في تونس يفعلون ما بوسعهم لكن”..

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط”.

وقال تاياني في حوار مع “كورييري ديلا سيرا”، إن “في تونس ، يفعلون ما بوسعهم… في هذه الساعات فقط أبلغونا أنهم أحبطوا مغادرة 4 قوارب لهجرة غير نظامية في صفاقس… لكن لديهم مشكلتين كبيرتين”.

وأوضح أن إحدى المشكلين يتمثل في “قوارب الصيد المزيفة التي تغادر من ليبيا والتي يقودها تجار البشر تصل إلى صفاقس وتحمل المهاجرين”، والمشكل الثاني “يرتبط بصعوبة التدخل بسبب نقص الوسائل والموارد البشرية عندهم”.

وتابع أن “القوات المسلحة في تونس تقوم بعمل مرهق لكنها لا تستطيع وقف التدفق”.

وقال إن “مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط ويتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومتنا ولكن أيضًا الأزمات الجديدة” ولاحظ “لا يزال طريق البلقان مهزومًا والتدفق من القارة الإفريقية هائل أيضًا بسبب أزمة الغذاء وهناك أزمات في أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر، الذي كان بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية”.

وكالة نوفا