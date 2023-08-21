المنستير: توزيع 19 إشعار لبعث أو توسعة مشاريع بتمويل فاق 120 ألف دينار ضمن برنامج ”رائدات”

افادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة، بان مقر المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير احتضن اليوم الاثنين 21 اوت 2023، موكب لتوزيع 19 إشعار موافقة لبعث مشاريع أو توسعتها ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات » بتمويل جملي تجاوز 120 ألف دينار.

وأوضحت بوزويتة، أنّ إشعارات الموافقة تتعلّق بإحداث روضتي أطفال، و4 محاضن مدرسية، ومشروعي حلاقة، ومشروع في التصميم، وآخر في اللباس التقليدي، وفضاء ترفيهي للأطفال والنساء، ومشروع تعليب وتعقيم، ومكتب استشارات قانونية وجبائية، ومكتب في الهندسة الداخلية وغيرها، علما أنّه تم منذ بداية السنة الجارية توزيع 27 إشعارا لتمويل مشاريع أو توسعتها ضمن برنامج « رائدات ».

وبرنامج « رائدات » هو النسخة الثانية من برنامج « رائدة » الذي كان ناجحا وساهم في إحداث العديد من مواطن الشغل وساعد الكثير من النساء المبادرات وفق تصريح رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالمنستير أصيل السبوعي.

وأوضح السبوعي القروض ضمن هذا البرنامج تسند بدون فائدة مع مدّة إمهال في التسديد تتراوح بين 3 أشهر بالنسبة إلى مشاريع التوسعة و6 أشهر في مشاريع الإحداث، وتصل مدّة خلاص هذه القروض إلى 7 سنوات، مؤكدا أنّ هذا البرنامج يمثّل تجربة شراكة هامّة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومختلف الهياكل الجهوية المعنية كمندوبية الفلاحة ومندوبية الصناعات التقليدية ومركز الأعمال.