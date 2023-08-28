حركة العبور بالمعابر الحدودية البرية تزيد بنسبة 105 بالمائة من جوان وحتى 27 أوت 2023 مقارنة ب2022

شهدت حركة العبور بالمعابر الحدودية البرية خلال شهري جوان وجويلية وإلى حدود 27 أوت من سنة 2023 ، تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022تمثّلت في زيادة بـنسبة105 بالمائة.

وأضافت وزارة النقل، وفق ما نشرته، الإثنين، أن عدد المسافرين بكل المعابر الحدودية البرية بلغ خلال الفترة المذكورة ما يقارب 914 297 3 مسافرا إجمالا، منهم 474 796 1 مسافرا دخول و 440 501 1 خروجا.

واحتل معبر رأس جدير المرتبة الأولى على مستوى حركة عبور المسافرين، الذين قدر عددهم ب526 860 مسافرا إجمالا منهم 453 504 مسافرا دخولا و 073 356 مسافرا خروجا.

ويأتي معبر ملولة في المرتبة الثانية على مستوى حركة المسافرين بـ608 607 مسافرا إجمالا منهم 605 322 مسافر دخولا وما يفوق 003 285 مسافر خروجا.

وأفادت وزارة النقل بخصوص بقية المعابر أنّ نسق العبور شهد تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 إذ سجل إجمالا نحو 780 829 1 مسافرا منهم 416 969 مسافرا دخولا و 364 860 مسافرا خروجا.