قضية الـتآمر على أمن الدولة: تطورات جديدة..#خبر_عاجل

من المنتظر ان تنظر دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الخميس 7 سبتمبر 2023، في الطعن الذي رفعه محامو المتّهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بـ ‘التآمر على أمن الدولة’، ضدّ قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالتمديد في فترة إيقافهم تحفّظيا مدة أربعة أشهر إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وبمناسبة انتهاء آجال بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقّ المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وبتاريخ 22 أوت الماضي، تولّى قاضي التحقيق إعلامهم بقراره التمديد في مفعول بطاقات الإيداع بالسجن مدّة أربعة أشهر إضافية، قبل أن يسجّلوا استئنافهم القرار المطعون فيه.