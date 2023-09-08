وزير التربية: هذا موعد عرض الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي على المواطنين…

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، الجمعة، “إن وزارة التربية ستشرع يوم الثلاثاء 15 سبتمبر في عرض الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي على المواطنين عبر منصة الكترونية أعدت للغرض وذلك تزامنا مع العودة المدرسية 2023-2024.

وأفاد البوغديري في حوار خاص مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، “أن الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ستمتد على مدى شهرين لتشريك المواطنين وسبر آرائهم ومقتراحاتهم في عملية الإصلاح.

وستتضمن الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي 20 سؤالا تتعلق بمحاور كبرى تهم التوجهات القادمة لإصلاح منظومة التعليم، والبيداغوجيا، والزمن المدرسي وعملية التقييم وغيرها، مشيرا إلى أن الوزارة قد تستدعي أصحاب المقترحات الرائدة للاستفادة من رؤيتهم ومقترحاتهم.

وشدّد وزير التربية على أن مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي ستكون نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن وزارة التربية ستنشر نتائجها ومخرجاتها للعموم من خلال تقرير تأليفي سيتم صياغته مباشرة إثر انتهاء آجال عرض الاستشارة أمام جميع المواطنين التونسيين.

ودعا البوغديري جميع المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومقترحاهم بشأن إصلاح المنظومة التربوية، مؤكدا أن الوزارة ستطلق حملة إعلامية للتعريف بالاستشارة وأهدافها الرئيسية.

وأشار البوغديري إلى أن مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي ستكون ركيزة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي ضمنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في دستور 25 جويلية 2022 من أجل رسم الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم في تونس.