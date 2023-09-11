الطبوبي من مقر اتحاد الشغل المغربي: “الاتحاد مستعد للتجند لتوجيه أطباء وأعوان صحة للمساعدة على تجاوز آثار الزلزال”

أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء بالمغرب، عن استعداد الاتحاد للتجند قصد توجيه أطباء وأعوان صحة من نقابات الاتحاد للمساعدة على تجاوز آثار الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 9 سبتمبر الجاري.

وطلب، خلال اجتماع عاجل للنقابات والهياكل النقابية المغربية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، من أعضاء الاتحاد المغربي تقديم طلباتهم أو احتياجاتهم لمساعدة المتضررين، مؤكدا أن الروابط المشتركة بين التونسيين والمغاربة تجعل الهموم مشتركة ولا فرق بين الشعبين .

و أبرز الطبوبي “حرصه على الحضور بجانب اخوته في الاتحاد المغربي للشغل لوجود دماء مشتركة بين الشعبين منذ الاستعمار ولمتانة الروابط النضالية بين الشعبين والمنظمتين” ،قائلا إن “التونسيين لن ينسوا الهبة المغربية يوم اغتيال الزعيم فرحات حشاد” .

و أكد أن “إرادة الشعوب لا تقهر و هي في وجدان الجميع وفي عمق كل عربي خاصة في دول المغرب العربي”، مشددا على “أن الضربة الأخيرة ستقوي المغاربة و ستدعم وحدتهم بتضامنهم ولا خوف على الأوطان وعلى المغرب طالما كانت متضامنة موحدة “.

و دعا إلى وحدة مغاربية حقيقية تدعم العمل المغاربي المشترك حتى يتم تحقيق ما تتمناه الشعوب من رفاه ورقي ،مجددا تأكيد الوقوف مع القضية الفلسطينية و المقاومة من أجل تحرير فلسطين وعاصمتها القدس

وحيا الامين العام للاتحاد الشغل المغربي، الميلودي موخاريق، العلاقات القوية والمتينة بين المنظمتين المغربية والتونسية، مشيرا إلى أن الزيارة التي يؤديها الطبوبي تأكيد للروح التضامنية للاتحاد وللتونسيين .

وتقرر بالمناسبة حملة تبرع نقابية للاتحاد المغربي للشغل و انطلقت بالفعل التبرعات لتجميعها بمقر الاتحاد ثم ارسالها عبر شاحنات إلى المتضررين .مع العلم أن الاتحاد المغربي للشغل فقد العديد من منخرطيه ومن نقابيين جراء الزلزال .

يذكر أن زلزالا بشدة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش وراح ضحيته في حصيلة لليوم 2681 شخصا و 2501 جريحا.