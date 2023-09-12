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أشغال توسعة ميناء طبلبة تبلغ 90%

2023/09/12 أهم الأخبار, مجتمع

أعلنت وزارة التجهيز ان أشغال توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بلغت 90 بالمائة ، في وقت يجري فيه اعداد عديد الدراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري.
وعرضت الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزراة التجهيز بيانات متعلقة بالشريط الساحلي وحمايته من الانجراف خلال جلسة ترأستها وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري.
وتبلغ كلفة أشغال توسعة وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة، التي انطلقت سنة 2017، حوالي 52 مليون دينار وتتضمن عدة تدخلات من بينها انجاز حاجز حماية رئيسي بطول 1240 متر وحاجز حماية ثانوي بطول 230 متر وانجاز حوض مينائي جديد

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