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الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الثانية-الجولة 5): النتائج والترتيب

2023/09/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد :
المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي صفر
الترجي الرياضي 1 يان ساسي (82)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي 1 يوسف فلاحي (50)
اتحاد تطاوين صفر
ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري 3 بوبكر تراوري (30 و90+7) شهاب الجبالي (38)
نجم المتلوي 2 حازم المستوري (12) ياسين كساح (24 ض ج)
مستقبل المرسى / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 10 4 3 1 0 10 5
–الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 3
3- النادي الصفاقسي 9 5 3 0 2 6 2
4- نجم المتلوي 6 4 2 0 2 6 6
5- النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 1 4
6- اتحاد تطاوين 2 5 0 2 3 3 8
7-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5

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