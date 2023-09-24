الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الثانية-الجولة 5): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد :

المجموعة الثانية

الاحد 24 سبتمبر 2023

ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي صفر

الترجي الرياضي 1 يان ساسي (82)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي 1 يوسف فلاحي (50)

اتحاد تطاوين صفر

ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري 3 بوبكر تراوري (30 و90+7) شهاب الجبالي (38)

نجم المتلوي 2 حازم المستوري (12) ياسين كساح (24 ض ج)

مستقبل المرسى / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 10 4 3 1 0 10 5

–الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 3

3- النادي الصفاقسي 9 5 3 0 2 6 2

4- نجم المتلوي 6 4 2 0 2 6 6

5- النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 1 4

6- اتحاد تطاوين 2 5 0 2 3 3 8

7-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5