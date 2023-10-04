سعيّد لوزير التربية: “يجب توفير النقل للتلاميذ”..

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء بعدد من الوزراء، وزير التربية محمد البوغديري الى التنسيق مع وزير النقل من اجل توفير النقل للتلاميذ، مشددا على ضرورة واهمية هذا الاجراء.

واشار رئيس الدولة الى ان عديد التلاميذ لا يجدون وسائل تنقلهم الى مدارسهم، وذلك في الجهات الداخلية وحتى في العاصمة على غرار حي التضامن.

ونوّه قيس سعيد الى ان اكثر من 180 تلميذا في النفيضة وحاسي الفريد وبئر الحفي، لا تتوفر لهم وسائل النقل.

وتابع “كل هذا ثم نتسائل عن ضعف نسب النجاح ونسب الامية المرتفعة، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد.

وشدد سعيد على ضرورة تمتيع جميع التونسيين بحقهم المشروع في التعليم وايضا حقهم الطبيعي في الوصول الى المداس والتنقّل.